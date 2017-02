Mellom 400 og 500 personer møtte i kveld opp på torget i Harstad for å marke sin motstand til de økte kostnadene og bomagiftene som er varslet i forbindelse med Veipakke Harstad.

Se bildet større Eivind Stene holder apell forant et torg fullstappet av folk som ville markere sin misnøye med det som skjer rundt Veipakke Harstad.



Eivind Stene fra Harstad Frp hold en apell hvor han gjentok det han og partiet har sagt lenge, nemlig at folk er ført bak lyset i denne saken, og at det ikke skal kunne gå an å pålegge befolkningen ekstra utgifter på grunn an feilkalkulerte regnestykker fra kommune og vegvesen. Stene var imponert over fremmøtet, og lovet å ta med seg den klare beskjeden, som det er når så mange kommer for å demonstrerer, til kommunestyremøtet i morgen

Se bildet større Martine Tennholm Kristoffersen leste dikt om å holde det man har lovet folk.

Føler seg lurt

Tormod Windsrygg fra Grytøy hadde også tatt turen til byen for å si noe ord fra øyfolket. De er spesielt rammmet siden de må betale både ferger og bompenger for å komme seg til byen.

– Vi ble lovet at vi skulle slippe bompenger siden vi har denne ferga. Jau Mainskit! Det som ble sagt og lovet under valget gjelder ikke lenger. Lovnaden er brutt, sa en tydleig engasjert Windsrygg.

Dikt

Barbro Steinbakk hadde i sakens anledning skrevet et dikt. Her var tema selvsagt veipakken. Sluttpoenget var nok tett opp til det alle de som var samlet på torget selv mente. Her skrev Steinbakk at de som hun stemte på ved vaglet for at de skulle gjøre det hun ønsket, nå på vegne av henne faktisk måtte gjøre det. Diktet ble flott og engasjert lest opp av sisteårselev ved Heggen Videregående Martine Tenholm Kristoffersen.