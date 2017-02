Det er Jonas Gahr Støre som i formiddag melder at Arbeiderpartiet ikke vil stemme for regjeringens forslag til kommunereform så lenge det er snakk om tvanssammenslåinger. Støre kommer med denne meldingen på sin Facebookside.Han gratulerer samtdidg de kommuner og fylker som selv har forhandlet seg frem til sammenslåing.



Her er Støres uttalelse:

Ja til frivillighet, nei til tvang

"Gratulerer til de kommunene og fylkene som gjennom grundige og demokratiske prosesser har valgt å slå seg sammen for å levere bedre tjenester til sine innbyggere! Dette har Arbeiderpartiets fulle støtte, og en overvekt av de kommunene som slår seg sammen frivillig er AP-styrte.



Ap mener tvang fra Stortinget er et dårlig utgangspunkt for at fremtidige kommuner og regioner skal lykkes i å løse oppgaver på en god måte. Derfor er vi mot å bruke tvang i en reform som skulle bygge på frivillighet. Bruken av tvang fra Høyre, FrP og Venstre overfor kommuner og fylker er preget av vilkårlighet, der det er uklart hvorfor noen kommuner og fylker tvinges sammen mot sin vilje, mens andre får fortsette som i dag.



Høyre og FrP har ikke vært villige til å gi noen nye oppgaver til regionene. De har dessverre stemt i mot Aps forslag til nye oppgaver. Vi vil derfor stemme i mot når regjeringen vil tvinge fylker til å slå seg sammen."