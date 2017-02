Ordfører i Ibestad Dag Sigurd Brustind melder at kommunen hans nå blir godt forspent meg leger. En lang ti d med usikkerhet rundt legedekningen i kommunen er da over. Noe som gjørat ordføreren med stor glede annonserer dette på sin Facebookside:



Ibestad kommune ansetter lege ektepar. Kanskje ikke så spesielt, tenker du vel. Men eller lang tids jobbing med å få flere leger til vår lille kommune er dette en stor og viktig begivenhet. Både for våre innbyggere og alle dere andre som har et bankende hjerte for kommunen.



Høste 2016 lyktes det oss å rekruttere Christer Hedenberg. Han har lang fartstid og ble vår kommunelege.



Fra 12. mars kommer et ungt legeektepar til Ibestad. Paret vil bosette seg i kommunesenteret Hamnvik. De vil bidra til god legedekning for våre innbyggere og bedre arbeidsforhold for alle som jobber innenfor kommunens helsesektor.



Ta godt imot våre nye leger.