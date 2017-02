I mai blir det stor baskethelg i Harstad

Se bildet større NOSTALGI: Kanskje noen husker dette laget. Mange kjente fjes, inklusive Oda Marie Austheim, nr 11, som reiste sørover og vant Kongepokal to ganger med et lag derfra.Sigrun Loe Sparboe med nummer 12. FOTO: Privat

Basketen er tilbake i Harstad for fullt. I mai står byen som arrangør av Barentsmesterskapet. Det er unge i alderen 15—16 år som møtes under kurven.



I arrangørstaben finner vi ikke uventet også tidligere basketstjerne i Harstad Sigrun Loe Sparboe. Hun er også en av ildsjelene bak nyoppstarten av damelag i Griffen. Hun er svært stolt over at Harstad har fått tildelt dette mesterskapet.



– Det er altså med stolthet vi kan melde at Griffen Basketballklubb i år skal være vertsby og teknisk ansvarlig for årets Karlottmesterskap i basketball. De beste basketspillerne (U16) i Nord-Russland, Nord-Finland, Nord-Sverige og Nord-Norge skal spille i turnering mot hverandre, kan hun fortelle.

Gleder seg

Arrangementet skal gå av staben 19.-21.mai 2017. Det blir en stor sportsbegivenhet og programmet inneholder også åpningsseremoni og ulike sosiale aktiviteter for spillerne, trenerne/dommerne/ledsagerne og de frivillige.



– Dette er et viktig og årelangt samarbeid mellom basketmiljøene på nordkalotten og vi gleder oss virkelig, sier Sigrun videre.



Det er et guttelag og et jentelag fra hver nasjon. Disse lagene etableres av de beste spillerne i 15-16årsklassen fra Nord-Norge, Nord-Sverige osv.



– Lagene tas ut i disse dager, så de er ikke klare enda. Det vil være spillere fra Tromsø, Bardu, Narvik og Harstad som er aktuelle. Griffen har flere gutter enn jenter i denne alderen, slik at nok flere gutter er aktuelle. Vi gleder oss til å vise frem Harstad og Harstadfolk vil at turen innom hallen for å se på kampene mellom landene, sier hun videre.

MØTE I KVELD

– Og så er det brillefint om dere får med at det skal være et orienteringsmøte på Thon Hotell kl. 20.00 i dag onsdag. Dersom man vil være med å bidra under arrangementet så møt opp! Vi trenger mange frivillig og dette arrangementet vil være bra for Harstad, avslutter Sigrun Loe Sparboe.