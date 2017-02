Her er dagens pris i Ibestad

– Et praktisk utslag fra Ibestad på at Venstre lykkes med å øke drivstoffprisene i distriktene, sier Børge Arvesen.



Han bor på Ånstad på Andørja i Ibestad kommune. Det var i kveld at han fikk noenlunde akseptabel bakoversveis da han skulle fylle tanken på pumpene som er ved butikken i bygda.

17 kroner og 9 øre lyder prisen på for en liter med bensin.

– Den gang oljeprisen var på topp tror jeg at det en periode var opp mot den prisen vi har her i dag. Hvordan man kan komme så høyt i pris med dagens oljepriser er for meg uforståelig. Men, det er vel utslaget av Venstres glimrende distrikstpolitikk vi nå mer og mer får se virkningen av, sier Arvesen.



Han tror også at om dette fortsetter så vil det kunne få dramatiske konskvenser for mange ute i distriktene. Både landbruk og fisketurisme kan få seg en smell, mener han.



– Egentlig er det helt vilt det som foregår, sier han.





Om det er nen av våre lesere som har et bilde,eller vil ta et, av en ennå høyere pumpepris så er det bare å maile den til oss. Vi tar saken!



