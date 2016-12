Har jobbet med E10 i rekordfart

Se bildet større Slik skal nye E10 gå.

Ny E10 gir tre kvarter raskerer kjøring til Sortland fra Harstad.

Statssekretærene Per-Willy Amundsen og Grete Ellingsen, tidligere ordfører i Sortland for Høyre, i Kommunal- og moderniseringsdepartementet la i dag ut en gladmelding til dem som gleder seg til bedreveier i regionen. De har gitt Statens Vegvesen klarsignal til å sete i gang prosessen med forslag til reguleringsplanene for E10 Hålogalandsveien ut på høring. Det er bruken av statlig plan, noe den sittende regjering bruker effektivt for å få fart i nye veiplaner og utbygginger, som har gjort at man allerede nå kan sette i gang.

– Å ha penger til et prosjekt hjelper lite hvis det ikke ligger en god planlegging ved. Ved å jobbe slik vi gjør nå gjennom statlig plan, en oppgave Kommunal- og moderniseringsdepartementet for øvrig overtok fra Samferdselsdepartementet, halverer vi planleggingstiden. Det som har skjedd i forhold til E10 Hålogalandsveien nå tror jeg vi kan kalle en form for norsk rekord, sier en meget fornøyd Per Willy Amundsen.

Rekord

Går det som departementet ønsker vil reguleringsplanene kunne sendes ut på høring til kommunene slik at de kan behandles allerede i begynnelsen av februar av kommunestyrene i de syv berørte kommunene. Dermed kan man forsere utbyggingen av det som er regnet som det største samferdselsprosjektet i Nord-Norge på lang tid.

Flyplassen eget prosjekt

I dette store prosjektet ligger også en ny avkjøring ved Harstad og Narvik Lufthavn Evenes.

– Parsell 15 er dette delprosjektet kalt. Her vil vi kjøre en egen prosess slik at dette ikke skal forsinke arbeidet med Hålogalandsveien, sier Amundsen til Hålogaland avis.

Før 2020?

Når arbeidet på den nye Hålogalandsveien kan starte opp vil Amundsen ikke si noe skråsikert om.

– Håpet er jo at man allerede i 2018/19 kan være i gang. Det får tiden vise. Vi er i alle fall meget fornøyd med at planarbeidet går så raskt som det går. Uten at denne regjringen gjennom statlig plan hadde begynt å ta tak i veiutbyggingene er det ikke sikkert at E10 Hålogalandsveien hadde vært inne i Nasjonal Transportplan for nærmere 2030, sier Amundsen.

Det er sendt ut en egen pressemelding om denne viktige saken. Vi gjengir den i sin helhet:

PRESSEMELDING:

- Vi sier ja til å sende enda en statlig reguleringsplan på høring, og opprettholder svært god framdrift i planarbeidet for E10 Hålogalandsveien. Dette blir et av de største og viktigste samferdselstiltakene i Nord-Norge på lang tid, sier statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Når man ser reguleringsplanens størrelse, 160 km lang (E10/Rv83/Rv85), så må dette være det nærmeste en kan komme norsk rekord i effektiv veiplanlegging.



- Prosjektet vil bidra til vesentlig redusert reisetid, bedre fremkommelighet for næringstransport og bedre vilkår for lokal og regional utvikling, sier statssekretær Grete Ellingsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Departementet har i dag gitt klarsignal til at Statens vegvesen kan sende forslag til reguleringsplan for E10 Hålogalandsvegen på høring. Prosjektet er et av flere store samferdselsprosjekter hvor det brukes statlig plan for å korte ned planleggingstiden og komme raskere i gang med byggingen.

- Den viktige veistrekningen mellom Sortland, Harstad og Evenes har for lav standard. Opprustningen av strekningen berører syv kommuner i Nordland og Troms, og krever helhetlig planlegging, sier Ellingsen.

E10 Hålogalandsveien omfatter ny E10 mellom Snubba i Evenes og Gullesfjordbotn, ny riksveg 83 mellom Tjeldsund bru og Harstad, og ny riksveg 85 mellom Gullesfjordbotn og Sortland.

- Kommunene har vært positive til bruk av statlig plan. Vårt inntrykk er at alle aktører har bidratt positivt i arbeidet. Vi vil lytte til kommunene og til regionale myndigheter før vi fatter et endelig planvedtak, sier Amundsen.

Når prosjektet er gjennomført vil reisetiden mellom Harstad og Sortland bli nesten 45 minutter kortere enn i dag. Dette vil knytte regionen tettere sammen og gi bedre vilkår for lokal og regional utvikling. Sentrale deler av prosjektet er planlagt gjennomført med offentlig-privat samarbeid (OPS).

- Å utarbeide en felles reguleringsplan for en så lang strekning er uvanlig i norsk samferdselsplanlegging, og er derfor en krevende oppgave. Likevel er fremdriftsplanen svært ambisiøs og tempoet i planarbeidet svært høyt. Ved å bruke statlig plan vil vi halvere planleggingstiden, sier Amundsen.

Det er Statens vegvesen som gjennomfører høringen av planforslaget, og høringsdokumentene vil bli gjort tilgjengelige på vegvesenets hjemmesider.





"Bakgrunn

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for standardheving og innkorting av E10/Rv83/Rv85 mellom Sortland, Harstad og Evenes. Strekningen er nesten 160 km lang og går gjennom kommunene Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund, Harstad, Skånland og Evenes. Konseptvalgbeslutningen for prosjektet innebar at omlegging av vegen og utvidelse av eksisterende trase skulle legges til grunn for planleggingen. Det ble også besluttet å gå rett på arbeidet med statlig reguleringsplan, uten først å utarbeide kommunedelplan. Alle berørte kommuner har vært positive til bruk av statlig plan.



I tidlig fase av planprosessen ble det utarbeidet en omfattende silingsrapport, hvor et stort antall trasealternativer ble vurdert. Silingsrapporten lå ved forslaget til planprogram ved høring og offentlig ettersyn, og la grunnlaget for at traseavklaring kunne foretas ved fastsettelsen av planprogrammet. Planforslaget omfatter dermed kun én trase, og fokus for planarbeidet har vært på å finne gode løsninger, lokale tilpasninger og relevante avbøtende tiltak.

Planforslaget følger i hovedtrekk samme trase som dagens veg, men innebærer også endringer av dagens trase og nye tunneler på flere delstrekninger . På grunn av vegvesenets valg av vegstandard, har avvikene fra eksisterende vegtrase blitt mer omfattende enn det som var lagt til grunn i KVU-en. Planforslaget legger opp til 33 km ny veg, 34 km tunnel og 69 km oppgradert veg.