God gammeldags jævelskap i Ballangen

En familie klager over ungdommer som banker på dører og vinduer og er til sjenanse. Skal være 4-5 gutter i 14-15 års alderen.



Til guttene: Det er ikke ok å plage andre på denne måten.



Til foreldrene: ta en prat med deres håpefulle og be dem vise hensyn.



Det er politiet som melder dette på twitter i kveld.