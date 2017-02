Gir 10 mill. for bidrag til mer fiskepising

Færre unge spiser fisk og sjømat. Fiskeriministeren vil snu trenden og gir 10 millioner kroner til de som kan bidra.



- Vi spiser for lite fisk. Sjømat er bra for helsa, og barn og unge som spiser for lite sjømat kan gå glipp av viktige helsefordeler. Men vi kan ikke spise mat bare fordi det er sunt, det skal også smake godt! Derfor vil jeg bruke penger på tiltak og prosjekter der barn og unge lærer mer om råvarer og tilberedning, slik at de kan lage sjømaten de selv vil ha. Gi barna fisk, sier fiskeriminister Per Sandberg.



Under ordningen "Tilskudd til sjømattiltak" gir Nærings- og fiskeridepartementet støtte til prosjekter som er med på å øke sjømatkonsumet. Tiltak rettet mot barn og unge er prioritert.



- Min erfaring er at barn er glad i fisk og sjømat, det er vi voksne som ikke er flinke nok til å sette det på menyen. Når barn får delta i matlagingen så er de mer positive til sjømat. Jeg vil at barna skal være sjømatambassadører i egne hjem, og da må vi investere i prosjekter som gir dem den kunnskapen de trenger, sier fiskeriministeren i en pressemelding i dag.