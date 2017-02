Frafall i videregående gir flere unge uføre

Antall uføretrygdede mellom 20 og 29 år er doblet på ti år. Problemene starter med frafallet i videregående skole.



– Vi har lenge vært opptatt av utdanning, men ikke sett hvor store konsekvenser det får for resten av livet, sier Guldvog til NRK.



Statskanalen skriver videre at 13.046 personer mellom 20 og 29 år er uføretrygdet. Det er dobbelt så mange som for ti år siden.