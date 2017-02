Fra fredspriskonsert til Ludo

Fredag presenterer Ludo Bar og Scene en artist som er i ferd med å befeste seg som en av de virkelig store talentene på den norske musikkscenen!



Da Numa Edema debuterte med sin første singel «Delta Man» gikk han rett inn på A-listen hos NRK P1. Det er lett forstå når man hører låta. Sommeren 2015 fikk mange øynene opp for Numa og samme år fikk han mange kule oppdrag. Hvor han blant annet fikk holde privatkonsert for Nobels fredsprisvinneren samt opptre for 30.000 publikummere under den direktesendte medaljeseremonien under Ski-VM.



2016 ble et enda større år. Han slapp sitt debutalbum som han lanserte med opptreden og intervju på Lindmo. I oktober la han ut på sin aller første norgesturne hvor han besøkte nærmere 20 byer i hele landet. I forkant av turnéstart slapp han den nye EP’en «Atlantis» og 23. oktober opptrådde han på NRK TV-Aksjonen.



På fredag kan publikum forvente en artist som oser av musikalsk overskudd, sterke låter som skaper magisk stemning. Numas musikk er så fengende, fin og varm at det er umulig å ikke la seg begeistre.



Han har allerede fans i Harstad og han vil nok få mange flere etter denne kvelden.