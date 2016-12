Forsterker innsatsen mot trafikkulykker

19 personer mistet livet i trafikken i Nord-Norge i 2016, viser de foreløpige ulykkestallene. Det er tre flere enn i 2015 og 2014, da antallet drepte var rekordlavt.

- Det er naturlig at tallene svinger, samtidig betyr dette at vi må jobbe enda hardere med å få ned antall ulykker, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Syklister utsatt

Et trekk ved 2016 var at hele tre personer mistet livet i sykkelulykker, og det er det høyeste tallet på fem år.

- I tida som kommer vil vi ha enda større fokus på hvordan vi kan få redusere antall ulykker blant syklister og også fotgjengere. Målet er å få flere til å gå og sykle, uten at dette skal gå ut over trafikksikkerheten, sier regionvegsjefen.

I tillegg til å være sjef for Statens vegvesen i Nord-Norge, leder Torbjørn Naimak arbeidet med å forbedre og effektivisere etatens arbeid med trafikkulykker. Dette kommer som en fortsettelse av tiltakene som allerede er gjennomført for å få mer ensartet praksis og større åpenhet rundt Statens vegvesens ulykkesarbeid.

Flere analyser

Norge er det landet i verden som har færrest dødsulykker i trafikken i forhold til folketallet. Men regionvegsjef Torbjørn Naimak vil ikke slå seg til ro med det.

- Vi har en nullvisjon der målet er at ingen skal bli drept eller hardt skadet på våre veger. Det er gjort en stor innsats som har ført til at antall dødsulykker i Nord-Norge er redusert fra en topp på 72 i 1970 til et gjennomsnittsnivå på 21-22 de siste årene. Utfordringen er at mange av de enkle tiltakene er gjennomført, og at vi må tenke helt nytt for å komme videre, sier Torbjørn Naimak.

Ett grep er å analysere tilløp til alvorlige hendelser i tillegg til ulykkene. Statens vegvesen vil også gå grundigere til verks når det gjelder sykkelulykker.

- Mens vi har god oversikt over ulykker som involverer kjøretøy, viser det seg at bare en av fem sykkelulykker registreres. Dette må vi jobbe videre med. Det blir også en utfordring at el-sykkelen kommer for fullt, sier regionvegsjefen.

2016-statistikken

I årets siste måned var det to dødsulykker i Nord-Norge, hvor tre mennesker mistet livet. I begynnelsen av måneden omkom et ektepar, begge 66 år gamle, etter en kollisjon mellom personbil og vogntog. Ulykken skjedde på E6 ved Bjørnbærvika sør for Mo i Rana. De to drepte var fører og passasjer i personbilen. Like før jul mistet en 77 år gammel kvinne livet i ei utforkjøring fra en kommunal veg i Brønnøysund.

Tallet for 2016 kan øke noe fordi trafikanter som dør innen 30 dager som følge av ei trafikkulykke legges til i denne statistikken.

Dominerende ulykkestyper i 2016 var som vanlig utforkjøringer og møteulykker. Nesten 3 av 4 ulykker var av denne kategorien og 14 personer mistet livet i disse ulykkene. 11 av 19, eller mer enn 60 prosent av de drepte, var fører eller passasjer i bil. 3 syklister omkom i trafikken i 2016 og det er det høyeste tallet siden 2011. I hele perioden 2012-2015 omkom bare en syklist i Nord-Norge. Også 3 motorsyklister omkom i trafikken i 2015, det samme antallet som året før. I tillegg mistet 1 snøscooterfører livet på offentlig veg i 2016.

Det er spesielt gledelig å legge merke til at for tredje år på rad, mistet ingen barn under 13 år livet. Utviklingen de siste årene har gått mot stadig færre drepte barn og unge i trafikken. I 2016 var 11 av 18 drepte over 45 år.

Fylkesvis fordeling av de omkomne de siste årene:

Personskader

For trafikkulykker for øvrig med personskader så er det pr. november en økning i Nord-Norge på nesten 20 prosent i forhold til fjoråret. Det må her legges til at 2015 hadde spesielt lave tall, de laveste siden 1957. Forutsatt en desembermåned med normale ulykkestall betyr det at vi nå er tilbake på nivået fra 2013/2014. Foreløpige tall for desember blir ikke klare før i midten av januar.