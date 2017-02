Først i verden med disse

Ved å være første flyselskap ute med neste generasjons miljøvennlige regionale fly håper Widerøe å ta sin del av utfordringen luftfarten har for å bidra til en bærekraftig framtid. Investeringen i den mest moderne teknologien som finnes på markedet vil gi selskapet forsterket konkurransekraft og gir samtidig betydelig lavere utslipp enn dagens fly i samme kategori. Gjennom investeringen i nye fly tar Widerøe et større ansvar i klimautfordringen og skaper forutsetninger for fortsatt vekst og lønnsomhet i selskapet, skriver selskapet i sin pressemelding.



Embraer, som er an av verdens største flyfabrikanter ber Widerøe om å være Launch Customer for den nye generasjon miljøvennlige regionale fly.

Embra liker Widerøe

– Dette er en honnør til selskapet fra Embraer, som ved flere anledninger besøkt Widerøe, både ved hovedkontoret i Bodø og på flere av Widerøes baser rundt om i Norge. I mine samtaler med John Slattery, som leder Embraer, har det kommet fram mange positive tilbakemeldinger om Widerøe. Han har selv besøkt Widerøe i Bodø, snakket med en rekke medarbeidere og sett på vår tekniske og operative kapasitet. Jeg har oppfattet et sterkt ønske fra ledelsen i Embraer for at Widerøe skal ta hånd om de første versjonene av en flytype som er meget viktig for Embraer, sier administrerende direktør i Widerøe Stein Nilsen i en pressemelding.