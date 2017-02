 Ferga knuser økonomien

Svein-Olaf Flygel på Sandsøy har ikke unngått å få med seg at det foregår saker og ting i Harstad rundt Veipakke Harstad. For han og de andre øyværingene blir utfordringen med bompenger noe som bare kommer på toppen av et utgiftsfjell som når uante høyder når de nye fergetakstene innføres om ikke lenge. Han ber derfor at det også rettes fokus på hva som skjer med de innbyggerne i Harstad som må ta ferge i tillegg til bil for å komme seg til byen.



– I mitt tilfelle kommer det til å koste meg ca. 60.000 kroner i året for å komme meg jobb i byen, og da er bare ferga regnet med. Så kommer bompengene med minimum 800 kroner måneden. Det sier seg selv at dette ikke kommer til å gå i lengden. Det nytter liksom ikke at det kommer et pendlerfradrag etter et visst beløp så lenge pengene ikke er der, sier en frustrert Flygel.

Galskap

Om Flygel er noenlunde behersket underveis i intervjuet, blir de mer og mer klart at han snakker på vegne av alle som bor i øyene, og at det er mange som er frustrert. Han skifter derfor for en stund vokabular.

– Det er jo egentlig galskap. Jeg har regnet ut at hvis jeg skal til byen med henger på bilen for å hente material så regnes fergebilletten etter lengen på ekvipasjen. Det vil si hele rundt 600 kroner hver vei inklusive Toppsundet hver vei! 1200 kroner i ferge, pluss bompenger for en slik tur. Vi har jobbet knallhardt for å unngår at dette skulle skje. Det er sendt underskrifter til Fylket. Vi har også snakket om en bussforbindelse her ute som kunne ta seg av passasjerer. Ingenting ser ut til å bite på myndighetene, tordner Flygel i telefonen.





Han sier videre: – Vi har meget sjelden mulighet av å benytte oss av den kompiskjøringa som ting blir lagt opp til gjennom å ikke øke personprisene på ferga. Da mange jobber til forskjellige tider og på forskjellige steder i byen, pluss private ærender som må gjøres, er dette umulig for de fleste. I mitt tilfelle kommer mine kostnader, bare med ferga til å øke med over 20.000 i året med maks rabatt, hvis jeg har tolket regulativet riktig, sier sandøyværingen.

Edvin tar opp saken

Edvin Eriksen, SV-politiker fra Grytøy til Fylkestinget vil i neste uke legge inn en interpellasjon om denne saken. Flygel har vært i kontakt med både han og Fylkesråd Hans. B. Prestbakmo. Fylkesråden har svart men likevel ikke sagt noe om hva han mener. Han bekrefter imidlertid at Edvin Eriksen kommer med sak til møtet.

Ibestad

Nå er det ikke bre fra Grytøy, Sandøy og Bjarkøy at det kommer pendlere og andre med ferge til Harstad. Vi har også Ibestadforbindelsen. Foreløpige regnestykker viser at det for disse blir en månedsutgift på 4650 kroner, inklusive rabatt.