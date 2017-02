Evenes er IKKE med

Hålogaland avis kastet seg opå NrKs meldinger om at også Evenes er med i regjeringensforslag til sammenslåinger av kommuner. Dette stemmer ikke. Vi beklager. Det er vår plikt å sjekke at det vi henter fra andre er korrekt.

Slik er det:

Evenes kommune er ikke på listen over kommmuner som skal bli sammenslått med andre. I Evenes er det kommunestyrevedtak på at kommunen skal stå alene.

Ikke et tema

Ordfører Svein Erik Kristiansen har det siste døgnet stilt seg uforstående til at det dukket opp i media at kommunen hans var på tur inn i Narvik.

– Kommunestyret gjorde et vedtak i juni i fjor. Det står ved lag, og jeg har ikke ofret sammenslåing en tanke siden den gang, sier ordføreren.



På spørsmål om det likevel jobes i kulissene mot andre kommuner svarer ordføreren at han hele tiden snakker med andre kommuner, men ikke om sammenslåing.



Tidligere ordfører, nå statsekretær for Høyre, Jardar Jensen forteller at Evenes var med i diskusjonen, men at det etter hvert ble klart at man ikke ville komme tilenighet samarbeidpartneren og opposisjonen i Stortinget. Dermed falt Evense ut i sluttspurten.