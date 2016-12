Politiet fikk melding om elgpåkjørsel i Fauskevåg kl 0900. Elg løp fra stedet. Viltnemda varslet. Ingen personskader er meldt.

Det meldes også at enelg er gått gjennom isen i Vassdalen. Også her er viltnemda varslet. Det er siden meldt at denne elgen klarte å karre seg på land for egen maskin, og at den så ut til å være i god form.