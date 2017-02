Brann i Kasfjord

Politiet er blitt varslet om at det er brann i et hus i Kasfjord. Det er det vi vet foreløbig.



Politiet har fått opplyst at alle som bor i det aktuelle huset skal være ute av det. Brannvesenet starter arbeidet med slukking.



Da har brannvesenet slukket brannen. Det er altfor tidlig å si noe om brannårsaken. Det vil etterforskingen vise. Skadene forløper seg til røykskader inne i huset.