Andre Ernstsen Simonsen fra Bjarkøy er ikke mye blid på operatøren av hurtigbåten mellom Tromsø og Harstad. Årsaken er at han mener ansatte i Boreal behandlet sønnen hans meget dårlig fredag ettermiddag da de lot han stå igjen på kaia på Finnsnes uten å refundere billettpengene slik at han kunne komme seg videre på annet vis.



Dette førte til at en sint far i frustrasjon la ut følgende på sin facebookside:





"Kraftinnlegg på Facebook:

Guttungen var på glattkjøringsbanen ved Finnsnes i dag. Gjorde seg ferdig og tok hurtigbåten heim. Båten snudde utpå fjorden, og gjorde vendereis. Sendte passasjerene på land, og dro tilbake til Tromsø. De siste pengan han hadde blei brukt på billetten. Når han spurte om han i det minste kunne få dem refundert, fikk han beskjed om å kontakte kontoret i Tromsø. Der sto han som en tulling!



Er det sånn rederiet ordne opp?? Koss'n sku han komme seg videre? Uten penger? Der stod han som en idiot på kaia i uver å fraus! Dettan kunne for eksempel ha vært en tolvåring?

Sønnen min fikk til slutt en kompis tell å kjøre fra Harstad, i uværet, tell Finnsnes førr å hente sæ.

BOREAL TRANSPORT .... Bære vent til mandag !!!



Ikke satt opp busser

– Hva om det hadde det vært en yngre ungdom som ser eldre ut enn han er?, gjentar Simonsen til Hålogaland avis.

– Ville de latt han også stå igjen midt i et polart lavtrykk? De må jo ha et opplegg i slike situasjoner. Man kan jo ikke bare sette igjen folk? Og til overmål ikke hjelpe når ungdommen sier at de siste pengene var gått til billetten til en reise han aldri fikk, sier en svært engasjert og forbannet Andre Erntsen Simonsen.



Hålogaland avis forsøkte å komme i kontakt med pressekontakt i Boreal Ingrid Aukland. Hun svarte ikke telefonen, men kom tilbake på SMS fo rå høre hva saken gjelder. Hun har foreløpig ikke svart. Vi kommer med svaret når det foreligger.

Engasjement

Innlegget på Facebook har skapt engasjement. Typisk nordnorske uttrykk er selvfølgelig tatt i bruk. Også edlere deler på husdyr man rir på er nevnt.