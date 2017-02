Bompenger i Tromsø: El-bilene må betale!

Under en pressekonferanse i ettermiddag la Tromsø kommune frem sin plan for hvordan bompenger skal kreves inn. Resultattet som ble lagt frem er et forlik kommet i stand etter voldsomme protester mot satsene.



De som bor i Harstad kan jo merke seg at slik blir det i Tromsø:

Her er hovedtrekkene i avtalen som politikerne presenterer tirsdag formiddag. Se avtalen lengre ned i saken.



10 kroner per passering utenfor rushtid

30 kroner per passering i rushtiden

Tak på 80 passeringer i måneden

Redusere bompengeandelen til 3,5 milliarder.

Fjerne sone 5

Ønske om å dele opp sone 1.

Pakkens varighet er på 20 år.

Elbiler skal IKKE kjøre gratis

Rulllering hvert fjerde år for å sikre uforutsette økninger av kostnader

Kollektivfelt helt til Eidkjosen tidlig i perioden

Det blir ikke økt tidsfrist for passering, men timesregel (1 time)