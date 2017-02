Bli med legeskyssbåten ut i øyriket

Som en avslutning på tirsdagkvelden legger vi ut denne flotte videon fra legeskyssbåten "Alden."



Nyt flott bilder og fin musikk. Filmen er på youtube. Der ligger også en snutt fra Kabelvåg og Bjarkøy som kommer like etter videoen om "Alden". Bare la videoen løpe videre.



Det er bare å trykke HER, så er dere der.



Takk for i dag!