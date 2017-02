Barna lå og sov da det skjedde.

Etter å ha utøvd grov vold mot moren, kontaktet småbarnsfaren en nabo og fortalte hva han hadde gjort.



Siktede var på grunn av sin helsetilstand ikke til stede på fengslingsmøtet i Trondenes tingrett i Harstad fredag ettermiddag, men har samtykket til fengsling i fire uker.



Det bekrefter hans advokat Tom Ovesen overfor Nordlys. Tingretten skal nå ta stilling til påtalemyndighetens begjæring.



- Jeg har hatt en samtale med min klient i formiddag. Hva han har fortalt, er det for tidlig å si noe om nå. Det jeg kan si, er at jeg er oppnevnt som forsvarer av tingretten, og at min klient har samtykket til fengsling i fire uker, sier Ovesen.

Barna lå og sov



Mannen er siktet for grov kroppsvold med døden til følge. Den avdøde er hans egen mor, en kvinne i slutten av 60-årene.



Politiadvokat Børge Bertelsen åpner for at siktelsen kan bli utvidet til forsettlig drap.



Kvinnen ble sent torsdag kveld funnet livløs i sin egen bolig i en liten bygd sør for Harstad. Nordlys får opplyst at siktede den siste tiden skal ha bodd hos moren sammen med sine to små barn.



Ifølge Bertelsen var barna til stede i boligen på gjerningstidspunktet.



- Så vidt politiet vet, var ikke barna våkne da dette skjedde. Barnevernet er rutinemessig varslet, opplyser Bertelsen til Nordlys.

Varslet nabo



Etter å ha utøvd grov vold mot moren, kontaktet småbarnsfaren en nabo og fortalte hva han hadde gjort, forteller politiadvokaten.



- Han tok selv kontakt med en nabo, som etter hvert tok kontakt med politiet, opplyser Bertelsen.



Da politiet ankom stedet sammen med ambulansepersonell, ble det raskt konstatert at kvinnen var død. Siktede befant seg fortsatt i boligen, og ble pågrepet uten dramatikk.



Politiadvokaten forteller at det ikke var tilrådelig å la siktede stille i fengslingsmøtet fredag, på grunn av hans psykiatriske sykdomstilstand.



- Han skal overføres til UNN Åsgård, akuttposten. Der vil han være inntil videre, opplyser Bertelsen.



- Hva skjedde med siktede etter pågripelsen torsdag kveld?



- Det ble tidlig klart for politiet at han da var ganske dårlig. Politiet tilkalte legevaktlege, som undersøkte siktede på politihuset. Legen konkluderte med at han måtte innlegges til akutt behandling ved UNN.



Siktede har likevel gitt en forklaring til politiet.



- Av hensyn til etterforskningen kan jeg ikke gå inn på detaljer i den, men det ligger i dagen - siden han samtykket til fengsling - at han erkjenner at han er årsaken til at fornærmede døde, sier Bertelsen til Nordlys.

Samtykket

Siktede har samtykket til fengsling og er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Siktede er preget av hendelsen og blir foreløpig ivaretatt av helsevesenet.



Kriminalteknikere fra Kripos ankom Harstad på formiddagen i dag etter anmodning fra politidistriktet og er allerede i gang med sine undersøkelser. Avdøde vil i løpet av helgen bli obdusert ved UNN Tromsø, den foreløpige obduksjonsrapporten vil tidligst være klar over helgen. Politiets fokus de nærmeste dagene vil være på den tekniske etterforskningen. Dette melder Ørjan Munkvold, fungerende regionleder for politiet i Harstad i en pressemelding.