Anders helt til topps i Amedia

PRESSEMELDING: Amedia styrker sin satsing på utviklingen av redaksjonelt innhold og nye digitale produkter og tjenester for abonnenter og lesere, og har ansatt Anders Opdahl (37) som konserndirektør med ansvar for innholds- og produktutvikling. Han kommer fra stillingen som regionredaktør i NRK.

Avdelingen for redaksjonell innholdsutvikling ble etablert av Amedia for under ett år siden, i tillegg til avdeling for produktutvikling. Avdelingene arbeider gjennom analyser og aktivt bruk av innsikt i lesernes behov med å forbedre mediehusenes innholdstilbud og etablering av nye digitale produkter og tjenester.

Arbeidet har allerede gitt svært positive resultater. Amedia har nå 108.000 heldigitale abonnenter og har hatt en kundevekst på 6,8 prosent det siste året.

«Vi styrker nå vår innsats ytterligere på dette viktige området, og skiller det ut som eget ansvarsområde. Konsernledelsen utvides derfor med en med en konserndirektør som får et rendyrket ansvar for innholdsutvikling. Anders Opdahl er en markant og innovativ leder med stor gjennomføringskraft. Vi har store forventninger til hvordan vi kan videreutvikle de gode resultater som er skapt,» sier konsernsjef Are Stokstad i en kommentar.

Anders Opdahl har i 20 år jobbet som journalist og redaksjonell leder i både lokale og nasjonale medier. Før han begynte i NRK var han i 11 år redaksjonell leder i Bladet Nordlys, de siste fem årene som sjefredaktør. Han sitter i dag som nestleder i Pressens Faglige Utvalg.

«Amedia ligger allerede i tet med redaksjonell innholdsutvikling, jobber profesjonelt og leverer oppsiktsvekkende gode resultater. Jeg er takknemlig for å få anledningen til å tre inn i og være med på å videreutvikle dette arbeidet ytterligere. Jeg har et varmt og kjært forhold til avisbransjen og lokalavisene og er glad for å komme tilbake til Amedia. Innholdsutvikling handler om å skape merverdier for leserne, bygge sterke relasjoner til de samfunnene vi skal betjene og om å opprettholde en informert offentlighet. Norsk journalistikk står og faller på at vi klarer å levere unikt og relevant innhold som folk er villig til å betale for. Derfor er denne jobben så viktig og utfordrende,» sier Anders Opdahl.