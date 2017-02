2700 «liker« protestsiden. Kommer de på torget i dag?

Det har lenge vært varslet en storstilt protestaksjon mot økningen i bompengesatsene og de enorme overskridelsene av utgiftene til veipakken i Harstad. Meningen er at folk skal møte opp på torget i Harstad i dag onsdag 8.januar klokken 1800.



For ikke lenge siden ble det åpnet en Facbookside med navn «Aksjon mot prisøkning av Harstadpakken». Pr. nå er det nesten 2700 som har satt seg som medlem på denne siden. Diskusjonen har gått livlig, og det er tydelig at folk er engasjert.



Det skulle altså ligge an til tidenes demonstrasjon på torget i Harstad i dag. Spørsmålet er hvorvidt engasjementet strekker seg ut over indignasjonen som vises i diskusjonene.



Skal du møte der? Er denne saken så viktig at det er på sin plass i si i fra til politikerne? Eller greide de folkevalgte å ta brodden av prootesten da de forelden gikk ut og sa at økningen i bompengene ikke blir så stor som varslet i januar?



Hålogaland avis vil være til stede, i lag med andre media for å bevitne og rapportere fra det som skal skje.



Om aksjonen i dag sier FrPs gruppeleder i kommunestyret Eivind Stene følgende:

«Alt var klart for en god stund siden hva angår program. Dessverre har det blitt noen forfall nå i siste time, men jeg, og en som bor i øyriket kommer uansett til å si noen ord.



Jeg har til og med fått tilsendt dikt av folk som vil være med, men de tør ikke stå frem, eller har scene skrekk.



Det viktigste er uansett at mange møter opp og viser at nok er nok. Detter dreier seg nok vel så mye om at folk er lei av prat og man ikke kan stole på det som blir sagt, og at det ikke får noen konsekvenser uansett hvor gale det er.



Hvor mange som kommer aner jeg ikke, men responsen har vært god. Husk at dette initiativet ikke primært kommer fra meg, men fra folk som ønsket at noe kunne prøve å organisere dette.



Videre har jeg forståelse for det mange sier, at de opplever en tretthet og oppgitthet etter hele hendelsesforløpet i denne saken. Det nytter jo ikke hva man sier eller stemmer, disse folkene gjør jo som de selv vil uansett. Da er det flere som rett og slett mister gløden og lysten til å engasjere seg i noe som helst. Se sist valg da knappe 50 prosent fant det interessant å stemme!»