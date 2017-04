117 kmt i 80-sonen, pluss mange forelegg

Fem stykker i Nord Troms er abneldt for ulovlig scooterkjøring. Dette etter et samarbeid mellom Statens Naturoppsyn og politiet der det ble brukt helikopter.

Andøy: Sort/ hvit katt tatt hånd om av Dyrebeskyttelsen. Funnet i et busskur på Åse. Katta lå inntullet i et pledd.

Seksuelt overgrep

Politiet i Tromsø kan bekrefte at vi siden søndag har etterforsket en melding om et nylig begått seksuelt overgrep mot et barn i 12-årsalderen. En mann i 60-årene er siktet for forholdet. Han ble påg...

