Skreien er her

Se bildet større – Det er veldig gledelig at flere nordmenn har fått øynene opp for skrei, og det særlig positivt at flere unge mennesker spiser skrei, sier Sara Møllebakken. FOTO: Torgrim Ruth Olsen

Tromsø, 23. februar 2017

─ Skreisesongen er i gang, og kvalitetsfisken er nå tilgjengelig i fiskedisker og butikker over hele landet. Til glede for stadig flere nordmenn - nye tall fra Norges sjømatråd viser at konsumet av skrei i Norge er økende. Veksten er størst hos forbrukere i alderen 18-34, og disse spiser nå skrei like ofte som eldre aldersgrupper.



Sjømatkonsumet har gått tilbake i Norge det siste året, men for skreien er historien en annen. Den høye interessen for skrei er et resultat av nye skreiprodukter i dagligvarebutikkene og nye mattrender.



– Nye skreiprodukter, kombinert med økt interesse for naturlig sesongmat med høy kvalitet, bidrar til at stadig flere nordmenn har oppdaget den fantastiske skreien, sier Sara Møllebakken i Norges sjømatråd.

Kokkenes favoritt

Skrei er svært populær blant kokker og andre som er opptatt av kvalitet og smak. En av disse er Mikael Svensson, som driver restaurant Kontrast med stjerne i Michelin-guiden.



– Skrei er en fantastisk råvare og det gir grunnlaget for et fantastisk sluttresultat. Den svømmer langt og det gir den en god smak og spesiell tekstur. Fisken er her kun for en kort periode, så det er viktig å utnytte råvaren i sesongen, sier kokken.



Svenssons restaurant Kontrast har fokus på kortreiste råvarer i sesong, gjerne med en moderne vri.

Se bildet større Slik kan skrei også serveres. Mikael Svensson, som driver restaurant Kontrast med stjerne i Michelin-guiden anbefaler skreispisere å prøve noe nytt. FOTO: Synøve Dreyer

– Jeg opplever at nordmenn i økende grad er opptatt av kortreist, bærekraftig og sunn mat. Dette er nok noe av forklaringen på at interessen for skrei øker. I tillegg har mange oppdaget at skreien er svært anvendelig, og kan tilberedes på mange ulike måter utover den tradisjonelle skreimøljen, sier Svensson.

Alle vil ha

Nordmenn spiser i snitt skrei rundt fem ganger i året. Konsumet har tradisjonelt vært høyest nord i landet, blant menn, og blant de eldre aldersgruppene. I 2014 spiste innbyggere i Oslo og Akershus skrei halvparten så mange ganger som innbyggere i Trøndelag og Nord-Norge, og nordmenn i aldersgruppen 50+ spiste skrei over dobbelt så ofte som dem i alderen 18-34.



Dette bildet har endret seg kraftig de siste tre årene, og i dag er det ingen signifikante demografiske forskjeller når det kommer til nordmenns konsum av skrei.



– Det er veldig gledelig at flere nordmenn har fått øynene opp for skrei, og det særlig positivt at flere unge mennesker spiser skrei, sier Møllebakken.