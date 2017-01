Og med det sekshunderogsyttisjette skal det skje!

Frem til i dag er det fyrt av 675 salver i Kvernsundtunelen. Det er gått med et halvt tonn sprengstoff. Ca 432000 kvadratmeter med stein er kjørt vekk. Noe som tisvarer 14500 lass med stein. 14000 sikringsbolter er montert.



Alt dette blir til sammen det som fra i dag er tunnel mellom Grytøy og Bjarkøy. Total lengde på tunnelen er 3222 meter. Den er 6,5 meter bred, Kjørefeltene blir 2.75 meter. Fjelloverdekingen over tunnelen under havet er 50 meter. På det dypeste er man nede på 129 meter under havets overflate. Det blir lov å kjøre i 80 kmt gjennom tunnelen.



Dette var de kalde fakta rundt det som for folket i øyriket i dag blir det største som har skjedd dem i moderne tid.

Gjenstår fortsatt mye arbeid

Når det er hull igjennom fjellet er det fortsatt mye som skal gjøres: Vegen skal bygges ferdig vegen. Det skal støpe to portaler og tre tekniske rom, gjøre dreneringsarbeid og vann- og frostsikring, montere ventilasjon, lys, sikkerhetsutstyr, vi skal asfaltere og merke opp, og ha øvelse med nødetatene.

Tunnelen skal etter planen åpne for trafikk sommer/høst 2018.

Fest i dag

Det er altså fest i dag. Og det skal markeres med et gjennomslag, taler fra politiske storheter både fra Harstad kommune og Troms fylke. LNS og Statens vegvesne skal også si noe pent om arbeidet, som ikke har tattt mer en like i underkant av to år. 24.februar 2015 startet det hele.