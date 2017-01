Ingen veterinærvakt fra nyttår

PRESSEMELDING: I brev av 21.12.2016 informerer Harstad kommune om at kommunene Evenes, Tjeldsund, Skånland, Harstad og Kvæfjord vil stå uten veterinærvakttjeneste fra 1.1.2017, da ingen av de involverte kommunene har funnet å kunne prioritere denne tjenesten i sine budsjetter for 2017.

Dette er ikke en holdbar innstilling fra kommunene.

Kommunene er lovpålagt å finansiere en veterinærordning, og denne skal være tilstrekkelig i

forhold til de statlige krav som er satt. At det varslede bortfallet av ordningen vil kunne

medføre "dyrevelferdsmessige problemstillinger" er en sterk underdrivelse. Det er fullstendig

uakseptabelt å sette dyrs liv og helse på spill på denne måten, og det er helt klart et brudd på

lov om dyrehelsepersonell, og de statlige krav kommunene har i forhold til veterinærordningen.

At det ikke kommer inn tilstrekkelig med anbud fra veterninærfortakene, eller at kommunene

ikke har satt av midler i budsjett er fullstendig irrelevant. Det skal finnes veterinærvakt.

Gårdbrukerne i de berørte kommunene, og deres husdyr, skal ikke være den lidende tredjepart i dette spillet.

Troms og Hålogaland Bonde-og Småbrukarlag krever på vegne av våre berørte

medlemmer at det finnes en fungerende vaktordning pr 1.1. 2017, inntil det inngås nye

avtaler.

Om dette ikke er tilfelle vil de involverte kommuner bli meldt til Mattilsynet og Politiet for

brudd på sine forpliktelser ihht Lov om dyrehelsepersonell «§ 3 a. Kommunens ansvar.

Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.

Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.»

Vi forventer en snarlig avklaring på spørsmålet omkring løpende vakt, og at det parallelt jobbes med en endelig løsning på vaktsituasjonen.