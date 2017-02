Full gass i Barentshavet. Stor optimisme.

2017 har potensial til å bli et særs viktig år for videreutviklingen av Barentshavet.



Hele 13 brønner er planlagt boret i nord. Mest spenning knytter det seg naturlig nok til Korpfjell-boringen, også kalt «den mest spennende letebrønnen på norsk sokkel på flere tiår». Ifølge oljeanalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy, kan Korpfjell ha potensial til å inneholde hele 10 milliarder fat olje. I tillegg skal det bores viktige brønner som langt på vei vil avgjøre utbyggingspotensialet i Alta/Gohta, og her har Lundin allerede klokket inn årets første funn, Filicudi.



Det er Petro.no som skriver dette i dag. Les mer hos dem.