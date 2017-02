Ønsker å skilte minner, selv om de er fjernet

Rødt Skånland har fulgt med i presentasjonen av den nye traseen til E10 fra Sortland til Snubba i Evenes kommune, både de tekniske løsningene og de fornminnene som er blitt registrert etter de arkeologiske befaringene i området.



Vi har en del merknader til både de trafikale løsningene og de fornminnene som er langs en del av traseen.



Rødt Skånland går i mot at utbygginga organiseres som et felles privat-offentlig prosjekt.



Avkjøringer - trafikksikkerhet



Rødt Skånland er opptatt av at trafikksikkerheten blir optimal.



Derfor forslår vi at det bygges på kjøringsramper vestover i Elvemo-krysset og også vestover/nordover i Boltåskrysset.



Når en kommer nedover fylkesvei 116 fra Trøsemark, vil det være en fordel om en slipper å kjøre under undergangen og krysse E10 når en skal kjøre vestover mot Tjeldsundbrua. I stedet ønsker vi at det bygges ei påkjøringsrampe vestover før en kommer til undergangen ved Elvemo-krysset. Det vil ha stor betydning for trafikksikkerheten i dette krysset.



Det samme ønsker vi gjort i Boltås-krysset. Det bygges ei påkjøringsrampe når en kommer fra Boltås etter den kommunale veien.



Beskyttelse av kulturminner



Rødt Skånland ber om at det tas spesielt hensyn til følgende kulturminner i Harstad og Skånland kommuner:



1. Fangstanleggene ved Brattli og Lamoen er av spesiell verdi. Dette er de eneste fangsanleggene som til nå er registrert i Harstad kommune. Det ble registrert noen fangstgroper ved Sørvikneset på Grytøya for en god del år siden, men disse er blitt ødelagt av anleggsvirksomhet. Det ville være svært uheldig om disse uskada anleggene ble berørt av den nye traseen, også i anleggstida. Disse fangsanleggene ligger nært sjøen og er lett tilgjengelig for besøk.



2. Avløysinga er veldig interessant historisk da det er samla mange forskjellige kulturminner på et relativt begrensa område. Niku-rapporten sier at dette området ikke vil bli berørt da veien skal gå i tunnel. Vi er ikke trygge på dette. En skal være klar over at en god del kulturminner i dette området alt er ødelagt da brua ble anlagt. Det skal tas ut enorme mengder masse fra tunnelen, og vi er ikke sikre på at noe av dette ikke vil bli lagra sør for bruhodet, i en del av Avløysinga-området.



3. Kvitnes 1 i Skånland kommune har spor etter samisk aktivitet. Her var det pause før en tok reinflokken over Tjeldsundet til Hinnøya. Funnene ligger svært nær avkjøringa fra brua, og i dette området skal det gjøres store endringer. Rødt ber om at disse funna blir beskytta og ikke berørt.



4. Djuphamn er et område der det blir gjort store endringer i forbindelse med at en skal knytte sammen veien fra Steinsland til Evenskjer. I dette området er det gammetufter etter gammel sjøsamisk bosetting. Disse tuftene er sannsynligvis noen av de eldste en kjenner til både i Skånland og Harstad. Det ville være av svært stor skade om disse tuftene ble berørt.



Det kunne være mange flere kulturminner en kunne nevnt, men Rødt Skånland har begrensa seg til disse.



Rødt Skånland ber Vegvesenet om å sette opp skilt der en har skada eller fjerna kulturminner. Dette vil være viktig for den historiske hukommelsen, og gjøre veien mer interessant. Veien ville da bli en større opplevelse og ikke bare en transportetappe.