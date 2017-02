Statsminister Erna Solberg har lansert fem løfter til barna. Barn skal ikke mobbes, de skal gå på en skole som gir verdens beste muligheter, de som har det vanskelig skal få god hjelp, de skal ikke utsettes for vold og overgrep og de skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet. Dette er løfter barna våre fortjener at vi innfrir!



Alt for mange barn blir mobbet hver dag. Digitale plattformer gjør at det nå også foregår mobbing på nye arenaer. Mobbing er forferdelig vondt for det enkelte barn, og for familien rundt. Som forelder er det hjerteskjærende å oppleve at barnet ditt ikke har det bra.



Vi har sett grusomme konsekvenser av langvarig mobbing. Barn som ønsker å ende sitt eget liv, som får langvarige psykiske helseproblemer og barn som faller ut av skole og utdanning. Alt dette vil prege et menneske for resten av livet.



Vi voksne har et spesielt ansvar for å bidra til å avdekke mobbing, og for å ta barns bekymringsmeldinger på alvor. Derfor vil regjeringen endre loven slik at kommuner og andre skoleeiere som ikke aktivt følger opp slike saker, kan straffes økonomisk. Vi vil styrke kompetansen til de voksne i barnehagen, skolen og kommunen. Vi vil støtte telefon- og chat-tjenester for barn som opplever mobbing og vi vil styrke barneombudets arbeid. Dette er en del av flere tiltak regjeringen vil gjennomføre for å forebygge og håndtere mobbing.



Vi må sørge for at alle barn får en god og mobbefri oppvekst. En god barndom varer tross alt livet ut.