Harstad Janitsjar inviterer til stor bursdagsfest. Kvelden byr på et friskt program som også forteller litt av Harstad Janitsjar sin historie.

Solister er sangeren Magnus Wærness og korpset unge klarinettist, Nina Emilie Karlsen. I tillegg til et topptrimmet korps og meget dyktige solister, vil kvelden by på blant annet to tidligere bestillingsverk, og noen solide overraskelser.