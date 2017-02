Den nye verden

Synes du symfonier virker lange og uforståelige?, da bør du lytte til Dvoraks nye verden.



Harstads befolkning får denne uken muligheten til å høre Dvoraks symfoni nr.9 i Harstad kirke førstkommende torsdag. Forsvarets musikkorps Nord-Norge er det eneste profesjonelle blåseensemble i Norge som ikke har konkurranse av symfoniorkester i hjembyen. Derfor kan de levere konserter med et fullverdig orkesterrepertoar. Det skjer denne uken.



" Dersom du synes symfonier virker lange og uforståelige, bør du lytte til Dvorkas nye verden. Dersom du aldri har hørt en symfoni før, bør du ihvertfall lytte til Dvorkas nye verden. Den er lett å like og lett å høre på fordi melodiene er så tydelige og mange. Dvoraks lot seg blant annet inspirere av indianernes og de afroamerikanskes musikktradisjon da han skrev skrev symfonien. Det er ikke alle symfonier som lar seg synge, men det gjør denne", sier produsent Merete Jakobsen Klæboe.



I tillegg til symfonien av Dvorak får man høre ”Faunens ettermiddag” av Claude Debussy, ”Short ride in a fast maschine” av John Adams og den ikke så ukjente ”Pavane” av Gabriel Faure.

Dirigent er Rolf Gupta, tidligere sjefdirigent for Kristiansand Symfoniorkester, Opera Sør og Kringkastingsorkesteret. Gupta var i Harstad under årets Ilios, hvor hans verk Beat ble fremført.