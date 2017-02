Danser krigshistorien fra nord

I forestillingen GLEMT vil publikum få innblikk i den brutale nordnorske krigshistorien gjennom dans, objekter og autentiske lydopptak fra en fortiet fortid. Gjennom arbeidet med GLEMT ønsker Grøtte å bidra til at dette kapittelet i Norges historie får ny aktualitet og relevans.



- 2.verdenskrig er en tematikk de fleste har et forhold til. Jeg håper publikum gjennom GLEMT vil oppleve et kjent tema formidlet slik at det åpner opp for egne og nye tolkninger, refleksjoner og følelser. Det er også dansens styrke, å la det abstrakte åpne noen nye dører hos publikum. Samtidig gir sjangervalget også en mulighet for å nå ut til grupper som ikke kjenner vår lokale historie fra 2. verdenskrig i like stor grad, sier Simone Grøtte.

Fortiet og glemt kapittel

Bruken av autentiske lydopptak er et sterkt virkemiddel, fordi det skaper en egen nærhet til tematikken når det fortelles direkte og ufiltrert fra de som opplevde krigen. Simone Grøttes egen bestefar er en av informantene. Som 11-åring opplevde han å bli hentet i hjemmet sitt og tvangsevakuert fra Finnmark med den tyske båten Karl Arp. Grøtte er opptatt av denne delen av vår egen historie, den som ikke har blitt fortalt nok, men som på mange måter har vært med på å forme oss:



- Hvorfor står det så lite om krigen i nord i skolebøkene? Hvorfor har jeg ikke tidligere spurt mer om min bestefars krigsopplevelser? Historien vår har vært med på å forme de vi er i dag og jeg tror det alltid er noe å lære av fortiden. Krig ser dessuten dessverre ut til å være et evig aktuelt tema. GLEMT er mitt bidrag til å huske, utdyper Grøtte.

Nordnorsk kunstner med stort potensial

Simone Grøtte er danser og koreograf fra Lakselv i Finnmark, og er blant annet kjent for den kritikerroste forestillingen Mannen som stoppa hurtigruta. Arbeidet bærer sterkt preg av hennes nordnorske og samiske bakgrunn, der dette veves inn et moderne uttrykk både i tematikk, scenografi og musikk. Forestillingene hennes utforsker spørsmål rundt identitet og tilhørighet, med en dypt menneskelig tilnærming. I GLEMT har Grøtte fått med seg flere sterke nordnorske kunstnere, deriblant både festspillprofil Mari Lotherington som scenograf og Herman Rundberg som musiker og komponist.



- Simone Grøtte er en av de mest interessante unge kunstnerne i nord. Hun tar utgangspunkt i våre nordlige historier og presenterer dem slik at de blir allmenngyldige og relevante for oss alle. Gjennom Mannen som stoppa hurtigruta viste hun at hun har en egen evne til å formidle historier på en helt unik og nyskapende måte. Vi har store forventninger til at GLEMT blir en sterk opplevelse og bidrar til å skape nytt innhold til den nordlige identiteten, avslutter Utsi.

GLEMT settes opp i Lillesalen, Harstad kulturhus 24. og 25. juni